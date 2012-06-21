Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Вже тривалий час у Полтаві існує проблема з пасажирськими перевезеннями. Щоб її розв’язати, Полтавська міська влада позичила кошти у Європейського банку реконструкції та розвитку на придбання для міста нових низькопідлогових тролейбусів, і цими днями придбала 11 нових автобусів від виробника з Черкас для полтавських околиць.
Тепер міськвиконком оголосив конкурс із визначення нових перевізників, які обслуговуватимуть 27 автобусних маршрутів, зокрема й на околицях міста. Бо ті перевізники, які працюють там зараз, не повністю відповідають висунутим до них вимогам. Їхні автобуси не обладнані засобами візуального та звукового інформування про найменування зупинки, зокрема, наступної, маршруту, на них відсутня система геонавігації (електронного моніторингу) автотранспорту. Крім того, окремі водії автобусів традиційно грублять пасажирам, не дотримуються графіку перевезень.
На початку нового року цей безлад на громадському транспорті спробують усунути. Якщо владі це вдасться, тоді, можливо, підвищать і тарифи на перевезення. Результати конкурсу перевізників оголосять у двадцятих числах грудня.