Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»



Представники проросійської окупаційної влади в Донецьку у відповідь на відкриття на лінії розмежування українських контрольних пунктів в’їзду та виїзду відмовилися відкривати ці КПВВ зі свого боку. Натомість у ОРДО чомусь навіть назвали такий крок України свідомою провокацією.

Свої дії, тобто закриті КПВВ і відсутність можливості у жителів окупованої території виїхати до України окупанти пояснюють важкою ситуацією із поширенням коронавірусної інфекції. Нині обслуговує подорожніх тільки КПВВ «Оленівка», який працює всього двічі на тиждень: у понеділок та п’ятницю. Поряд із цим підприємливі перевізники активно використовують схему перевезення бажаючих до України через територію РФ, куди проблем із в’їздом чи виїздом практично немає. А оскільки така подорож обходиться у солідну суму — близько 3 тисяч гривень за одну поїздку, люди небезпідставно вважають, що закриття КПВВ з боку ОРДЛО має не коронавірусні причини, а суто комерційний інтерес, вигідний перевізникам та представникам влади, які є «дахом» для цього потворного бізнесу.