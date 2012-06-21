1 березня віце-прем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський представив колективу Державного космічного агентства України (ДКАУ) нового голову – Володимира Тафтая.

«Перед новим керівником ДКАУ стоїть багато завдань, серед яких головним є вивести українську космічну галузь із поточної критичної ситуації на якісно новий рівень, який забезпечить успішний та сталий розвиток. Занадто довго вона не мала належної до себе уваги», – наголосив віце-прем’єр-міністр України під час представлення.

Олег Уруський зазначив, що на початку 2021 року Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021-2025 роки.

«На підході сама програма на зазначений період, втілення в життя якої має стати пріоритетом роботи нового очільника агентства. У квітні 2021 року вона має бути схвалена урядом і передана до Верховної Ради України», – додав голова Мінстратегпрому.

Окрім того, Олег Уруський наголосив на важливості своєчасного виконання поставленого Президентом України Володимиром Зеленським завдання з виведення на орбіту космічного апарата дистанційного зондування землі «Січ-2-30», а також створення українського ракетоносія легкого класу.

Новий голова ДКАУ Володимир Тафтай має досвід роботи в аерокосмічній галузі та центральних органах виконавчої влади, працював віце-президентом з корпоративного управління ДП «Антонов» та обіймав посаду начальника управління координації космічної діяльності департаменту стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Був заступником директора з розвитку та інновацій ДП «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова».