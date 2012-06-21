Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

Після тривалих і напружених виборчих перегонів полтавці, нарешті, обрали міського голову. Ним утретє став Олександр Мамай, який із значним відривом випередив своїх опонентів. У тому числі й головного опонента й переслідувача Сергія Іващенка, набравши 51,48%голосів, тоді як пан Іващенко — 46, 24%. Таким чином можна стверджувати, що Олександр Мамай залишається найпопулярнішим у місті керівником і господарником, навіть попри те, що цього разу, здається, не займався, як деякі інші кандидати на посаду Полтавського міського голови, бурхливою передвиборчою показушною діяльністю. Й навіть відмовився від передвиборчих дебатів з паном Іващенком.

У 2010 та 2015 роках новообраний міський очільник також у напруженій боротьбі перемагав Андрія Матковського, який у 2020 році взагалі не потрапив до другого туру виборів.

Отже, розставлено всі крапки над «і». До своїх робочих обов’язків він приступить на першій сесії новообраної міської влади, яка орієнтовно відбудеться 3 грудня.