Український боксер Олександр Усик став обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією Всесвітньої боксерської організації.
Про це повідомляє Boxingscene.
Колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі (до 90,7 кг) Олександр Усик призначений WBO обов'язковим претендентом на чемпіонський бій у надважкій вазі з переможцем реваншу між американцем Енді Руїсом та британцем Ентоні Джошуа.
Наразі Енді Руїс володіє титулами WBO, WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Реванш чемпіона світу з Джошуа повинен пройти до кінця 2019 року.
Олександр Усик планує дебютувати у надважкій вазі у вересні в поєдинку з камерунцем Карлосом Такама.