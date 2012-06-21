Перша леді України Олена Зеленська провела відеоконференцію з першою леді Французької Республіки Бріжит Макрон.

Під час розмови дружини президентів обговорили пріоритетні теми співпраці, серед яких – досягнення цілей «Партнерства Біарріц», зміцнення українсько-французьких культурних зв’язків і подальше впровадження україномовних аудіогідів у Франції.

«Світ від початку пандемії COVID-19 суттєво змінився. «М’яка сила», яка є основним інструментом діяльності перших леді, набула ще більшого значення. Я із захопленням спостерігаю за ініціативами пані Бріжит у напрямку підтримки медичних працівників та установ у Франції, а також загалом психічного здоров’я всієї нації», – зауважила дружина Президента України.

Бріжит Макрон високо оцінила відданість Олени Зеленської тематиці рівності та рівних можливостей чоловіків і жінок.

Перша леді України запросила дружину Президента Франції взяти участь у відкритті україномовного аудіогіда у Версалі.

«Протягом останнього року ми активно впроваджували україномовні гіди у світових культурних пам’ятках. Я дуже рада, що від адміністрації Версалю ми також отримали згоду. Вже в середині квітня ми плануємо запустити україномовний аудіогід у палаці», – поділилася планами Олена Зеленська.

Перші леді України та Франції домовилися продовжувати тісний діалог з питань культурних проектів та рівності.

Довідка. Україна отримала офіційний статус учасниці Міжнародної ініціативи рівних прав і можливостей «Партнерство Біарріц» у вересні 2020 року. Приєднання нашої країни до Партнерства ініціювала перша леді України в грудні 2019 року.

Національна стратегія зі створення безбар’єрного простору, ініційована Оленою Зеленською, спрямована на створення умов для рівного доступу до публічних просторів для громадян з тимчасово чи постійно обмеженою мобільністю, людей з інвалідністю, батьків із візками, людей на візках тощо.