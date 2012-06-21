У Києві на стадіоні «Олімпійський» відбулася акція на підтримку українського режисера Олега Сенцова, який в російській колонії продовжує голодування, що триває вже більш як 50 днів. Про це повідомляє «Радіо Свобода». Учасники акції розгорнули на трибунах банер «Олег Сенцов, Україна з тобою!» і запалили на його тлі свічки та факели.
«Головна наша мета — підтримати Олега Сенцова в нерівній боротьбі з кремлівським судилищем, а також привернути увагу української та міжнародної громадськості до проблеми його звільнення», — пояснив один з організаторів акції віце-президент Федерації футболу Криму Олег Комуняр. Він також розповів, що кінопроект «Babylon’13», який об’єднує кінорежисерів, операторів і кінематографістів, зніме відео, у якому покаже світові, що українці чекають Олега Сенцова. Олег Комуняр зауважив, що місцем для проведення акції на підтримку Сенцова невипадково було обрано стадіон. «Це символ, адже у ці дні в Росії відбувається чемпіонат світу з футболу, за яким стежать мільйони людей», — пояснив він.
Із закликом сприяти усіма можливими способами звільненню Олега Сенцова до послів країн ЄС у Києві звернулася український омбудсмен Людмила Денісова. Вона провела цю зустріч напередодні саміту «Україна—ЄС», який має пройти у Брюсселі 9 липня. «Я закликала послів, щоб вони переконали президента РФ Путіна виконати гуманітарну місію та звільнити наших політв’язнів, яких утримують на території Росії та в тимчасово окупованому Криму», — повідомила Людмила Денісова.
Український омбудсмен розповіла послам, що, попри домовленості, досягнуті між президентами Порошенком і Путіним, російська сторона їх зірвала і не надала їй можливості побачитися з українськими бранцями. «Але я вже запропонувала «дорожню карту», як російському омбудсмену та мені все-таки здійснити ці візити», — сказала уповноважена Верховної Ради з прав людини. Проте вона наголосила, що виконання цієї «дорожньої карти» можливе лише на умовах «дзеркальності, синхронності та взаємності».