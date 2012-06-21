Олімпійська чемпіонка українська шаблістка Ольга Харлан стала переможницею чемпіонату Європи з фехтування, який стартував 17 червня у Дюссельдорфі (Німеччина).
У фіналі турніру шаблісток Ольга Харлан перемогла француженку Манон Брюне (15:12), повідомляє Укрінформ.
Для Харлан це восьмий титул чемпіонки Європи, шість з яких – індивідуальні.
Континентальна першість з фехтування, на якій розіграють 12 комплектів нагород – по шість серед чоловіків і жінок (особистих і командних), пройде до 22 червня.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»