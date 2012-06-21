Унайближчі три роки Україна має унікальну можливість здійснити довгоочікувану реформу судової системи, що має ключове значення для інтеграції до ЄС і НАТО.

На цьому наголосила Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, у рамках Всеукраїнського форуму «Україна 30. Розвиток правосуддя».

«Довіра до правосуддя, ефективна судова система − це запорука незалежності Україні. Сьогодні ми маємо унікальний шанс, коли є політична воля та готовність до трансформації. У Конституції України вже закарбований курс на членство в Європейському Союзі і НАТО, − зазначила віце-прем’єр-міністр Ольга Стефанішина. − Коли ми говоримо про наші євроатлантичні прагнення і бажання «зшити Україну із західним світом», то маємо на увазі досягнення чітких критеріїв – функціонування ринкової економіки, верховенство права, ефективність інституцій та державного управління».

Вона додала, що Україна вже має здобутки у реформуванні судової системи. Серед таких − ефективна система безоплатної правової допомоги, оновлення Верховного Суду та створення Вищого антикорупційного суду.

«Я захоплююся великою кількістю суддів, які понад надмірне навантаження через брак кадрів працюють щодня на всі 100%. Але картина − не ідеальна, і попереду багато роботи. Ми на порозі не чергової судової реформи, а великої трансформації всієї країни. Жоден з нас не має права здатися і змарнувати цей історичний шанс», − підкреслила Ольга Стефанішина.

Під час Форуму Комісія з питань правової реформи презентувала основні положення проекту Стратегії реформування системи правосуддя. Віце-прем'єр-міністр закликала до обговорення проекту та об'єднання зусиль навколо реформування судової системи.