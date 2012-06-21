Уповноважену з прав людини Верховної Ради Людмилу Денісову вчора не пустили до українського політв’язня Олега Сенцова, якого незаконно утримують в колонії міста Лабитнангі в Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ. Про обмін візитами української та російської омбудсменів було домовлено під час телефонної розмови президентів Петра Порошенка та Володимира Путіна.
За словами Людмили Денісової, начальник колонії заявив, що Олег Сенцов — російський громадянин, і українська сторона не має права з ним зустрічатися. Він також відмовився надавати інформацію про стан здоров’я в’язня, який голодує вже 30 днів. Проте Людмила Денісова наголосила, що й надалі наполягатиме на тому, щоб зустрітися з Олегом Сенцовим.
На момент, коли верстався номер, тривали телефонні переговори між Людмилою Денісовою та її російською колегою Тетяною Москальковою, яка запевнила, що докладає всіх зусиль, аби найближчим часом відбулася зустріч Денісової із Сенцовим.