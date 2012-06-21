Рестайлінговий хетчбек Volkswagen Polo для Європи отримає серйозні зміни в дизайні. Продажі новинки стартують до кінця року

Фотографії рестайлінгового хетчбека Volkswagen Polo для Європи витекли в мережу напередодні його прем'єри. Знімки опублікувало видання Caradvice. Офіційний дебют автомобіля відбудеться завтра, 22 квітня, і пройде в онлайн-форматі через пандемію коронавірусу.

Судячи з фотографій, автомобіль отримає нові світлодіодні фари в стилі Golf, які з'єднуються діодною смугою, видозмінену решітку радіатора, інші бампери і витягнуті ліхтарі. Як стверджує портал Autoweek, на фотографіях представлена спортивна модифікація моделі під назвою R-Line.

У салоні хетчбека також відбулися зміни. Машина отримала модернізовану мультимедійну систему і великий тачскрін. Управління кліматичної установкою також здійснюється за допомогою сенсорів.

Усі технічні характеристики рестайлінгового Polo поки тримаються в секреті. Не виключено, що в лінійку двигунів додадуть силові установки з помірно-гібридною технологією, яка дозволить знизити витрату пального і кількість шкідливих викидів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»