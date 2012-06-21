Генасамблея ООН ухвалила резолюцію «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, Україна, а також частин Чорного та Азовського морів», якою закликала до консолідації зусиль з деокупації Криму.

На думку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, нова резолюція ООН щодо Криму посилить тиск на Росію, про що йдеться у повідомленні пресслужби вітчизняного зовнішньополітичного відомства. «Відтепер Україна має у своєму юридичному арсеналі додатковий переконливий політико-правовий аргумент для просування деокупації Криму», — переконаний урядовець. На думку головного дипломата країни, ключовими у тексті документа є заклики до міжнародної спільноти консолідувати зусилля для деокупації Криму, зокрема в межах Кримської платформи, і згадка про негативний вплив російської окупації на міжнародну безпеку й механізми контролю за озброєннями.

16 грудня Генасамблея ООН розгляне на сесії ще один проєкт резолюції щодо Криму, в якому йдеться про порушення прав людини на півострові.