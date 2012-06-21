Тарифи на тепло та гарячу воду в цьому опалювальному сезоні залишаться незмінними. Буде проведено спільну роботу над реструктуризацією заборгованості перед НАК «Нафтогаз України», що утворилася через різницю між виручкою ТКЕ та тарифною виручкою (так звана різниця в тарифах). Теплокомуненерго матимуть змогу укладати річні договори з Нафтогазом за вигідною ціною. Ці три положення регламентуватиме меморандум, проєкт якого спільно розроблять усі гілки влади.

Такої домовленості досягнуто на нараді з питань тарифної політики в галузі централізованого теплопостачання під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

«Усі гілки влади об’єдналися, щоб захистити людей від неконтрольованого зростання тарифів. Ми цінуємо, що це спільне рішення з головами міст містить пункт про непідвищення тарифів на опалення й гарячу воду для українців. Вдячний всім учасникам наради за конструктивну співпрацю. У час коронакризи всім нам важливо підтримати наших громадян», — зазначив Денис Шмигаль.

«Нам вдалося досягти розуміння з центральною владою щодо необхідних кроків для недопущення кризи в системі теплозабезпечення населення й соціальних об’єктів», — додав голова Асоціації міст України Віталій Кличко.

За підсумками наради Прем’єр дав доручення міністрові розвитку громад та територій Олексієві Чернишову, т.в.о. міністра енергетики Юрієві Вітренку, голові НКРЕКП Валерієві Тарасюку, голові правління НАК «Нафтогаз України» Андрієві Коболєву до 25 січня за участю Асоціації міст України та зацікавлених органів державної влади підготувати та подати Кабінету Міністрів проєкт меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у галузі централізованого постачання теплоенергії та гарячої води.

Як повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів, участь у нараді взяли заступники керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко та Юлія Свириденко; з боку Асоціації міст — міські голови Вінниці Сергій Моргунов, Кривого Рогу Костянтин Павлов, Маріуполя Вадим Бойченко, Кропивницького Андрій Райкович і перший заступник Харківського міського голови Олександр Новак.

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