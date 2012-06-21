Дуже важливо в нинішній турбулентний період виборчої кампанії прибрати політику й популізм із питань підготовки регіонів до нового опалювального сезону 2019—2020 років. І насамперед говорити про комплексність заходів щодо технічної підготовки, регламентних робіт, фінансових взаєморозрахунків і найголовніше — забезпечення сталого проходження наступного опалювального сезону. Про це на спеціалізованій селекторній нараді наголосив віцепрем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.
«Початок опалювального сезону припадає на період формування нової коаліції у парламенті та нового уряду. Всі ці політичні баталії не мають вплинути на нього. А для цього всі повинні вже зараз вести необхідну підготовчу роботу», — цитує Геннадія Зубка його пресслужба. Віцепрем’єр-міністр ще раз підкреслив, що підготовка до опалювального сезону — це планова робота з чіткими зонами відповідальності: місцевого самоврядування, ОДА, підприємств ТКЕ і комунальних служб.