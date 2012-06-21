У Сумах запрацював офіс європейського зразка «Open Space», завдяки якому жителі краю можуть швидко отримати 18 видів послуг, у тому числі отримання свідоцтва про народження, повторні свідоцтва та витяги з державного реєстру актів сімейного стану, зміна імені та інші.
Як повідомила начальник управління Департаменту державної реєстрації та нотаріату Ірина Дубиківська, це вже п’ятий в Україні подібний офіс і перший, де пропонують таку послугу як проставлення апостилю.
Стосовно останнього, то відразу ж після відкриття цим скористався громадянин Сирії, який одержав цю послугу швидко і до того ж англійською мовою.
За словами заступника міністра юстиції Олени Сукманової, яка взяла участь у відкритті офісу, розширення мережі таких офісів, удосконалення сервісних процедур – невід’ємні складові розбудови демократичної правової держави.