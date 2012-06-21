Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

Оскільки в лікарнях, де виходжують ковідних хворих, практично вся медична техніка, в тому числі і апарати штучної вентиляції легень, не можуть працювати без електроенергії, що загрожує для пацієнтів тяжкими наслідками, на Харківщині терміново в таких медзакладах встановлюють генератори.

Депутати облради проголосували за перерозподіл коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 14 мільйонів 350 тисяч гривень, які вже спрямовано на закупівлю систем безперебійного живлення та апаратів штучної вентиляції легень.

Як повідомив заступник голови Харківської ОДА Тарас Пастух, у 4 опорних лікарнях Зміївського, Вовчанського, Куп’янського, Ізюмського районів, які вже отримали генератори, нині ведуться роботи з їх підключення. Ще тринадцять дизельних генераторів, згідно з графіком надійдуть в медзаклади області найближчим часом.

Всі придбані системи безперебійного живлення електроенергією профінансовано з обласного бюджету.