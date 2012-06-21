Станом на 2 березня вже понад 45 тисяч українців записалися до листа очікування вакцинації від COVID-19: у застосунку Дія — 39 153, а на порталі Дія — 5 344 людини.

Як записатися до листа очікування — інструкція для порталу Дія: https://youtu.be/F5rjN41GY7Y

Як записатися до листа очікування — інструкція для застосунку Дія: https://youtu.be/z0VY0nPgBbg

0 800 60 20 19 — щоб записатися через національний контакт-центр МОЗ.

Дія максимально прискорює взаємодію людини з державою. Запис у лист очікування на вакцинацію у Дії — унікальний сервіс, доступний у декілька кліків. Крім того, це унікальна послуга, з точки зору швидкості впровадження — її розробили та запустили всього за два тижні. Тепер громадянам доступна зручна реєстрація онлайн без черг та зайвих папірців. Команда Мінцифри створює зручні онлайн-сервіси, які спрощують життя українців.

Реалізація послуги — завдяки Програмі EGAP, що реалізується Фондом Східна Європа й фінансується Швейцарією.