Була зима 2015-го. Тривожна зима, бо йшла війна на сході України. У тодішньому Черкаському інституті пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля жили проблемами фронту, підготовки фахівців для зміцнення безпеки країни. Аж тут підкотилася нова хвиля реформування. Один із трьох навчальних закладів, які готували рятувальників, а саме черкаський, потрапив під так звану оптимізацію. Так вирішила Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Чиновники взялися за його повну ліквідацію, хоч законних повноважень на це й не мали. Як прокоментував ситуацію тодішній в.о. начальника інституту Олександр Тищенко, ліквідація вишу — лише в компетенції Кабінету Міністрів України.

2015-го…

Колектив інституту почав бити на сполох. «Урядовий кур’єр» 14 лютого 2015 року виступив зі статтею «У Черкасах під загрозою закриття опинився інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля», в якій ми писали, що інститут — сучасний конкурентоспроможний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації.

«Він успішно, — ішлося у статті, — забезпечує освіту європейського рівня у сфері цивільного захисту. Тут навчається майже 2000 курсантів, студентів та слухачів заочної форми навчання. Це єдиний профільний заклад в Україні, де активно впроваджують дистанційне навчання. Студенти та курсанти відточують професійні навички, опановуючи теорію і практику. Сотні випускників цього вишу брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. На території інституту розміщений сучасний спортивний комплекс, на базі якого відбуваються зимові чемпіонати з пожежно-прикладного спорту, інші змагання. А вигідне розташування вишу в центрі України в умовах воєнної агресії на сході могло б стати базою для підготовки висококваліфікованих спеціалістів аварійно-рятувальних підрозділів». Як вказувала газета, наміри ліквідації вишу ніяк не узгоджені з місцевою облдержадміністрацією, облрадою та понад двотисячним колективом інституту.

У тодішнього Прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка та голови ДСНС ознайомилися з виступом газети, яка пропонувала не тільки проаналізувати доцільність у нинішніх умовах ліквідації Черкаського інституту пожежної безпеки, а й підійти зважено до оптимізації системи освіти і науки ДСНС, створивши міжвідомчу комісію. Екологічний комітет Верховної Ради звернувся до Генпрокуратури із проханням перевірити законність оптимізації черкаського вишу.

Газету почули. Тривога за долі майбутніх вихованців та працівників інституту розвіялася зокрема завдяки справедливій критиці «Урядового кур’єра».

…і нині

Про сьогодення навчального закладу його працівники розповідають із захопленням і радістю. Входячи до складу Національного університету цивільного захисту України, Черкаський інститут постійно нарощує науково-педагогічний потенціал, розвиває матеріально-технічну базу. Навчання відбувається в сучасних інтерактивних аудиторіях, комп’ютерних класах та лабораторіях, у навчально-виховний процес упроваджено сучасні інформаційні технології.

Підготовку фахівців здійснюють за спеціальностями: «Пожежна безпека», «Цивільна безпека», «Психологія», «Право» за освітніми рівнями «бакалавр» та «магістр» на денній і заочній формах навчання на трьох факультетах: оперативно-рятувальних сил; пожежної безпеки; цивільного захисту — за державним замовленням і на комерційних засадах. Цікаво, що навчальний заклад здійснює підготовку іноземних громадян за основними спеціальностями.

Інститут прийнято до Європейської асоціації навчальних закладів пожежної служби, що відкриває перед курсантами та студентами навчального закладу широкі перспективи у сфері міжнародної співпраці й можливостей обміну досвідом з колегами із країн Європи.

Як розповів керівник закладу професор Віктор Гвоздь, інститут бере участь у програмі академічної мобільності Erasmus+ як заклад-партнер Головної школи пожежної служби Республіки Польща. Розпочато спільне навчання з Головною школою пожежної служби (м. Варшава) за І рівнем освіти (бакалавр) за спеціальністю «інженерія пожежної безпеки» в межах отримання подвійного диплома.

На базі закладу функціонує єдина серед споріднених навчальних закладів ДСНС України кінологічна пошуково-рятувальна група, розрахунки якої внесено до Європейського реєстру міжнародних місій з пошуково-рятувальних робіт.

Велику увагу в інституті приділяють розвитку спорту та організації дозвілля. Тут один з найкращих в області спортивних комплексів. Навчальний заклад підготував чимало олімпійських чемпіонів та призерів чемпіонатів світу і Європи з пожежно-прикладного й інших видів спорту.

Своє головне завдання — готувати фізично загартованих висококваліфікованих фахівців, здатних самостійно приймати рішення в межах професійної компетентності — інститут успішно виконує зокрема й завдяки нашій газеті.