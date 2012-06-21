Нарешті переконали кращих друзів провести відпустку разом на яхті? Незалежно від обраного маршруту й типу човна, незабутні враження учасникам круїзу гарантовано! При оренді яхти в Києві не буде великих інвестиційних витрат, потрібно сплатити лише вартість прокату і заставу. Якщо ви подорожуєте з декількома друзями, то зможете розділити ці витрати з ними. Відпустка під вітрилом не дорожча, ніж поїздка за кордон.

Планування маршруту подорожі

Якщо орендуєте приватний вітрильний човен, катамаран або моторну яхту, сплануйте свою подорож так, як ви цього бажаєте. Свобода, яку дає оренда яхт – неймовірний бонус. Щоб відпочинок був комфортним, радимо дотримуватися таких рекомендацій:

1. Замовте послуги шкіпера й команди. Це стосується і досвідчених моряків з ліцензією. Це фахові лоцмани, вони подбають про уникнення навігаційних небезпек на всьому маршруті плавання, а також про безпеку на борту.

2. Візьміть правильний багаж: ми рекомендуємо вибрати сумку або рюкзак. Також не забудьте договір про страхування. Переконайтеся, що у вас є достатньо готівки й кредитних карт в обраній вами валюті. Крім того, прихопіть з собою документи.

3. Не беріть габаритні й цінні речі: місце на борту обмежене. Постільну білизну можна замовити додатково.

4. Список необхідних речей:

• взуття на легкій підошві;



• бандана або інший капелюх;



• куртка або светр (на воді буває іноді прохолодно);



• одяг для виходу на берег;



• рушник з мікрофібри;



• камера (ідеально підійде підводна);



• зарядний пристрій і дорожній адаптер;



• аптечка;



• ліхтарик;



• захист від комах і сонця.

Відпочивайте з комфортом на яхті на прокат, пийте достатньо рідини і не дозволяйте свіжому бризу обдурити вас.

На що ще звернути увагу:

♦ Майже всі пропозиції для чартеру з друзями пропонують можливість виходу на базу відпочинку або висадку на острів.

♦ Щодо рибальського спорядження: якщо ви просто любите цей спорт або хочете піти на риболовлю на яхті, дізнайтеся про правила щодо рибного лову. Можливо, риболовля у цій місцині (наприклад, у заказнику) заборонена.

♦ Заплануйте взяти з собою як мінімум 1,5 літра води на людину на кожен день подорожі. Вода завжди приємна на смак, але непогано мати з собою й інші напої, що зберігатимуться в трюмі. Перепакуйте їх і продукти, щоб нічого потім не не розбилося.

♦ Не забувайте, що команда та друзі потребуватимуть їжі тричі на день. Купіть достатньо продуктів і сплануйте вихід на берег, щоб насолодитися живою ватрою. Чи ви прихопите кухаря із собою?

Ми подбаємо про покупки та обладнання, доставимо їх на човен. У DniproTrip ми прагнемо до того, щоб кожен гість насолоджувався вишуканим водним відпочинком або початком нових захопливих випробувань і пригод. Тому можемо запропонувати додаткові послуги на ваш вибір для чартерного відпочинку на човнах таких категорій:

♦ парусний човен;



♦ моторна яхта;



♦ катамаран, тощо.

Зняти яхту та отримати більш детальну інформацію можна на нашому сайті.