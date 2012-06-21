Вирішили провести незабутній відпочинок на водних просторах серед своїх співробітників? Пропонуємо провести корпоративний захід на яхті в Києві.

Особливості послуги оренда яхти в Києві

Якщо вам необхідна оренда яхти на тривалий час, то варто подбати про те, щоб вона була укомплектована кухарем, який приготує смачну їжу для гостей. До речі, ця послуга актуальна не тільки для великих компаній, корпоративних тусовок і тривалого терміну використання яхти. Застілля може стати в нагоді і в поїздках на короткі відстані. Оренда яхт в Києві – це не обмежені можливості, гарне проведення часу і активного відпочинку.

Щоб правильно орендувати яхту, слід врахувати кілька важливих нюансів, а саме:

♦ визначіться з кількість гостей, які будуть присутні на яхті (якщо компанія невелика, то орендувати простору яхту не варто, якщо запланували корпоративний захід з великою кількістю людей, то оптимальним рішенням стане простора яхта);

♦ пам'ятайте про те, що застілля також відіграє важливу роль;

♦ зважте на проміжок часу, на який необхідно взяти на прокат яхту (середній термін оренди для веселого застілля триватиме не менше трьох години).

Усі ці нюанси дуже важливі, коли йдеться про оренду яхти в Києві. З огляду на сказане, ви зможете підібрати оптимальний варіант яхти і творчо провести час з колегами по роботі.

Чому послуга оренда яхти в Києві така популярна

Наша компанія пропонує клієнтам максимально зручні і прийнятні умови. Для нас головне, щоб емоційний стан відвідувачів яхти був на високому рівні. Кожному замовнику гарантовані такі переваги:

♦ доступна цінова політика – у нас ціни приблизно такі ж, як і у судновласників, а в більшості випадків навіть нижчі, при цьому якість обслуговування на порядок вище;

♦ бажання клієнта для нас закон – з моменту прийняття рішення орендувати яхту в нашій компанії, вам залишається лише поставити ціль, вам не доведеться турбуватися за стан обраного плавзасобу, адже кожен з них проходить ретельну перевірку нашими фахівцями;

♦ безкоштовна інформаційна допомога – незалежно від того, яка яхта в Києві вам знадобилася, ми з радістю покажемо всі судна, що вас зацікавили, для нас головне, щоб майбутній корпоратив пройшов на «відмінно»;

♦ практичність – з моменту оренди яхти в Києві турботи про підбір плавзасобу, а також організацію заходу покладаються на нашу компанію, а саме, кухня і якість обслуговування;

♦ можливість виконання будь-якої забаганки – компанія має багаторічний досвід з надання послуги оренди яхти в Києві, володіє максимальною базою щодо плавальних засобів, запропонує орендувати конкретний вид судна за доступну ціну;

♦ додаткові бонуси – наші постійні клієнти без уваги не залишаються, для них діють знижки, додаткові бонуси, а також проводяться акції, які супроводжуються приємними сюрпризами.

Ми відповімо на будь-які запитання, розвіємо сумніви, допоможемо знайти плавзасіб, або організувати корпоративний захід, ви тільки зв'яжіться з нами через сайт Yacht.org.ua.