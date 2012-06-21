Наближається особливий день - день шлюбної церемонії, незабутня подія в житті молодят.

Але так багато ще треба зробити, нічого не забути, усе встигнути! Та якими б не були клопоти перед весільним торжеством, не забувайте, що цей урочистий день ви присвячуєте коханій людині, з якою створите сім’ю, продовжите свій рід, разом у щасті і достатку пройдете довге і щасливе життя!

Тож здивуйте свою кохану, подаруйте їй приємні спогади. Наприклад, оберіть оренду яхти в Києві та дніпровські хвилі для весільної церемонії.

На перший погляд, таке весілля схоже на казку: легкий бриз, чарівні сонячні промінці на воді, наречена у білій сукні, а поруч - веселі гості, родичі, друзі, мальовничі краєвиди навкруги.

Весілля на воді

Якщо ви чекаєте, щоб особливий день став чарівним і незабутнім, немає кращого способу відзначити весілля, як вирушити у мандрівку Дніпром. Наші чартери створять романтичну атмосферу, а затишні локації зроблять події незабутніми.

У день весілля ви підніметеся на борт одного з наших розкішних теплоходів (або на палубу елегантної яхти) разом з найближчими родичами й друзями та зануритесь у незабутню атмосферу з приємною річковою свіжістю. Для вашої весільної вечірки (оренда яхти від 3-х годин) ми організуємо легкі закуски або замовлене меню, досвідчену команду й захопливе свято, про яке можна тільки мріяти.

Деякі з наших яхт мають кілька кают, тому наречений і наречена зможуть готуватися в різних зонах. Зручна кухня з повним обладнанням дасть змогу підігріти їжу для зустрічі гостей, а безліч сидячих місць дозволить їм розслабитися і насолодитися церемонією: живою музикою, феєрверками. Атмосферу підтримуватимуть талановиті розпорядники церемонії з помічниками, танцівниці.

На судні додатково можна обладнати зони, де у різний, навіть дуже креативний спосіб ви змогли б дати свої обітниці партнерові.

Оберіть свою весільну каравелу

Ми маємо кілька пропозицій парусників та теплоходів для вас та вашого партнера:

♦ VIP: від 15 до 380 гостей, мінімальний термін оренди – 3 години.

♦ Середній клас: від 15 до 100 гостей, мінімальний термін оренди – 3 години.

♦ Бюджетні варіанти: від 4 до 30 гостей, мінімальний термін оренди – 2 години.

Клас човна, вартість оренди та інші деталі уточнюйте на нашому сайті.

Під час подорожі вас обслуговуватиме товариська команда, на вас чекає комфортна кают-компанія, а для відпочинку – велика носова м'яка лежанка. На верхній палубі – фуршет з офіціантом кейтерингової компанії, люб'язно наданої судновласником. Приємно здивує професіоналізм кейтерингу та увага команди до дрібниць.

Замовити яхту в оренду без зайвого головного болю і надмірної кількості уточнювальних дзвінків легко на сайті. Також можна обрати весільний фуршет.

Наші круїзи є приватними й призначені тільки для нареченого і нареченої (а також для нашої дружної команди, яка подбає про човен), тому ніщо і ніхто не заважатиме насолодитися романтичною прогулянкою на яхті.

Після круїзу ми доставимо вас у хороший ресторан на набережній або на приватний причал, де ви зможете продовжити вечірку.

Повідомте нас про ваші пріоритети – і ми порадимо, яка саме яхта підійде для вашого свята. Ви зможете продовжити оренду за необхідності на цілий день.

Одружитися й відзначити найпрекраснішу дату у своєму житті на найкрасивішому кораблі Києва з KievFlot просто.