Пляжний відпочинок або морський круїз – більше не потрібно обирати, тому що є Одеса, перлина біля моря. Місто притягує гурманів своїми популярними закладами, де можна спробувати фірмову морську кухню з келихом місцевого вина. Прогулюючись уздовж набережної, насолоджуйтеся свіжим бризом. Старовинні вулички зачарують таємничою атмосферою, а з човна всі одеські пляжі будуть перед вами, як на долоні.

Ідеальний сімейний день на морському відпочинку

Що зробить відпустку фантастичною? Звісно, оренда яхт. На човні кожен знайде щось для себе: діти будуть задоволені щоденними іграми та пригодами, батьки отримають час для відпочинку, усамітнення та романтичних роздумів.

Де відпочити в Одесі:

♦ Побачити легендарні катакомби, про які дізналися в школі.

♦ Знайти чудову бухту, де можна попірнати у воду з човна.

♦ Покататися на водних велосипедах

♦ Відвідати ресторан на березі, тощо.

Місцева їжа свіжа та відмінно приготована. Діти шукатимуть крабів і молюсків, у той час як батьки насолоджуватимуться спілкуванням.

Що обов'язково потрібно спакувати

1. Документи. Якщо ви збираєтеся орендувати яхту без шкіпера, вам необхідно мати при собі ліцензію на право керування човном, що діє. Паспорт, візу (для іноземців), паспорти інших пасажирів та інші важливі документи.

2. Гроші. Візьміть з собою досить готівки й кредитну карту.

3. Одяг та взуття, сонцезахисні окуляри (з ремінцем, якщо необхідно), панаму від сонця, купальний костюм, вітрівку та легку куртку, теплий светр, зручні штани, шорти, футболки, що швидко сохнуть, білизну, шкарпетки, одяг для сну.

4. Ліки: всі човни мають аптечку, але особисті ліки ви візьміть окремо.

5. Сонцезахисний крем, репелент від комах, засіб, що дезінфікує, й рушники з мікрофібри.

6. Ліхтарик та дорожній адаптер.

7. Запас провізії та води.

8. Інші речі за необхідності – камера, акваланг, рибальське спорядження, тощо.

Якщо мрієте подорожувати морем зі справжньою морською командою, краще замовити оренду яхти в Одесі.

Додаткова професійна бригада

♦ Шкіпер з командою: добре мати на борту когось, хто знайомий з особливостями тривалих водних подорожей.

♦ Додаткові функції, пов'язані з безпекою: договір страхування. Один з варіантів – придбати заздалегідь відшкодування збитків і заплатити меншу суму страхового депозиту.

♦ Гарантійний депозит, який необхідно внести перед посадкою на яхту (сума потім повертається).

Якщо запланували тривалий круїз або відпустку з малолітніми дітьми, потрібен простір. Тоді катамаран або моторний човен кращий вибір. Якщо діти дорослі, ніщо не зрівняється з парусною яхтою. А для тих, хто сподівається в подорожі на щось середнє, для морської прогулянки на яхті в Одесі однаково підійдуть різні типи суден. Просто спробуйте.

Детально про особливості оренди яхти для родини, бронювання додаткових послуг для чартеру, кращий екіпаж та оптимальну модель вітрильника, моторного човна, катамарана чи плавучого будинку ви завжди можете дізнатися у наших фахівців Yachts.ua. Плануйте відпустку с нами заздалегідь.