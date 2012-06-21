Італійську актрису Орнеллу Муті засудили до шести місяців в'язниці через надання 9 років тому липової медичної довідки.
Як пише ІА Nation News, 9 років тому Муті через хворобу не брала участі у виставі, де була задіяна. Вона надала медичну довідку, що підтверджує її стан здоров'я на той момент. Пізніше стало відомо, що актриса в той день перебувала в задовільному стані, оскільки була присутня на благодійній вечері в Санкт-Петербурзі.
Свій невихід на сцену актриса пояснила захворюванням ларингофарингітом. За словами Муті, через хворобу вона не могла розмовляти, а на благодійній вечері в підтримку хворих дітей цього не було потрібно.
Судовий розгляд з цього питання триває з 2010 року. І тільки 13 червня 2019 року суд Італії виніс вирок. За рішенням суду Орнелла Муті засуджена до шести місяців тюремного ув'язнення за надання липової довідки. Уникнути ув'язнення італійська актриса може заплативши штраф в 30 тисяч євро.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»