Попит на урядову програму підтримки в утепленні житла високий. Минулого тижня учасники програми залучили в державних банках 140 мільйонів гривень «теплих» кредитів, що перевищує показники за весь травень 2017 року, коли було одержано 120 мільйонів гривень.
За тиждень державні банки видали: на утеплення індивідуального житла — 3702 кредити на суму 113 мільйонів гривень; на енергоефективні заходи у багатоповерхівках — 104 кредити обсягом 24 мільйони гривень; на придбання твердопаливних котлів — 98 кредитів на суму 2,6 мільйона гривень.
2018 року урядова програма особливо популярна серед ОСББ. Минуло лише кілька місяців від його початку, а ОСББ оформлено майже 400 «теплих» кредитів на суму 104 мільйони гривень. Це майже вдвічі більше, ніж за весь 2016 рік, коли 435 ОСББ залучили 61 мільйон.
Усе це свідчить, по-перше, про істотне зростання середнього розміру «теплого» кредиту на одне ОСББ, отже, такі позичальники залучають кредити на комплексніші заходи з енергоефективності. По-друге, дедалі більше ОСББ довіряють програмі та усвідомлюють її переваги: можливість отримати компенсацію витрат за «теплим» кредитом з державного та місцевих бюджетів; заощадити під час упровадження енергоефективних зазвичай недешевих заходів, і після проведення робіт, тобто менше сплачувати за комунальні послуги; модернізувати будинок загалом та підвищити вартість квартир у ньому.
У Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження нагадують, що серед цьогорічних нововведень — надання відшкодування за кредитами, залученими ОСББ для встановлення електричної системи опалення.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»