Гоління — це важлива щоденна гігієнічна процедура для більшості чоловіків. У цій інформації ми розповімо про необхідні косметичні засоби, які роблять її приємнішою.

Аналізуємо можливості

Основні завдання продуктів для гоління — забезпечити легке ковзання леза, пом’якшити щетину, захистити шкіру від пошкоджень. Усі вони за типом використання поділяються на дві основні групи. Зупинимося докладніше на особливостях кожної з них.

Для гоління:

♦ Мило. Цей продукт можна зарахувати до категорії бюджетних, але стійку піну можуть створити тільки спеціально призначені для цього варіанти. Крім того, для нанесення обов’язково необхідний помазок.

♦ Піна. Дуже зручна для застосування, оскільки легко й швидко наноситься. Одним флаконом може одночасно користуватися кілька членів сім’ї.

♦ Гель. Має виражену охолоджувальну дію, підходить для чутливої шкіри, але піноутворювальні властивості у нього часто нижчі, ніж у піни з балона.

♦ Крем. Використання такого засобу подовжить час процедури, адже крем, як і мило, необхідно збити за допомогою помазка. Тільки окремі марки пропонують варіанти, які можна якісно спінити руками. Крем досить часто використовують у подорожах, оскільки він займає мінімум місця в дорожній косметичці й економно витрачається порівняно з піною.

♦ Олія для гоління. Гідний варіант, який гарантує високу якість ковзання й додатковий догляд за шкірою, але змивати її доведеться довше, ніж усі згадані засоби.

Після гоління:

♦ Гель. Швидко вбирається та підходить для жирних чи комбінованих покривів.

♦ Лосьйон. Успішно справляється з бактеріями й перешкоджає появі подразнення. До складу завжди входять речовини з антибактеріальною дією (найчастіше спирт). Якщо у формулі є алкоголь, то продукт не підійде для сухої шкіри. Лосьйон часто має інтенсивний запах, який зберігається певний час після нанесення.

♦ Бальзам і крем. Обидва варіанти забезпечують живлення і зволоження, підвищують еластичність і пружність.

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Підбираючи, враховуємо такі чинники:

♦ Тип шкіри. Найчастіше у чоловіків покриви шкіри схильні до жирності, але з віком вона стає сухою й тонкою. Більшість продуктів універсальні й підходять для шкіри будь-якого типу.

♦ Додаткові можливості. Найчастіше це інтенсивний охолоджувальний ефект, можливість безпечного застосування в разі підвищеної чутливості, омолоджувальна дія, посилена ароматизація.

♦ Умови застосування. У дорожніх умовах краще використовувати засоби, які утворюють стійку піну без помазка.