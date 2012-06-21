Гоління — це важлива щоденна гігієнічна процедура для більшості чоловіків. У цій інформації ми розповімо про необхідні косметичні засоби, які роблять її приємнішою.

Аналізуємо можливості

Основні завдання продуктів для гоління — забезпечити легке ковзання леза, пом’якшити щетину, захистити шкіру від пошкоджень. Усі вони за типом використання поділяються на дві основні групи. Зупинимося докладніше на особливостях кожної з них.

Для гоління:

Мило. Цей продукт можна зарахувати до категорії бюджетних, але стійку піну можуть створити тільки спеціально призначені для цього варіанти. Крім того, для нанесення обов’язково необхідний помазок.

Піна. Дуже зручна для застосування, оскільки легко й швидко наноситься. Одним флаконом може одночасно користуватися кілька членів сім’ї.

Гель. Має виражену охолоджувальну дію, підходить для чутливої шкіри, але піноутворювальні властивості у нього часто нижчі, ніж у піни з балона.

Крем. Використання такого засобу подовжить час процедури, адже крем, як і мило, необхідно збити за допомогою помазка. Тільки окремі марки пропонують варіанти, які можна якісно спінити руками. Крем досить часто використовують у подорожах, оскільки він займає мінімум місця в дорожній косметичці й економно витрачається порівняно з піною.

Олія для гоління. Гідний варіант, який гарантує високу якість ковзання й додатковий догляд за шкірою, але змивати її доведеться довше, ніж усі згадані засоби.

Після гоління:

Гель. Швидко вбирається та підходить для жирних чи комбінованих покривів.

Лосьйон. Успішно справляється з бактеріями й перешкоджає появі подразнення. До складу завжди входять речовини з антибактеріальною дією (найчастіше спирт). Якщо у формулі є алкоголь, то продукт не підійде для сухої шкіри. Лосьйон часто має інтенсивний запах, який зберігається певний час після нанесення.

Бальзам і крем. Обидва варіанти забезпечують живлення і зволоження, підвищують еластичність і пружність.
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Підбираючи, враховуємо такі чинники:

Тип шкіри. Найчастіше у чоловіків покриви шкіри схильні до жирності, але з віком вона стає сухою й тонкою. Більшість продуктів універсальні й підходять для шкіри будь-якого типу.

Додаткові можливості. Найчастіше це інтенсивний охолоджувальний ефект, можливість безпечного застосування в разі підвищеної чутливості, омолоджувальна дія, посилена ароматизація.

Умови застосування. У дорожніх умовах краще використовувати засоби, які утворюють стійку піну без помазка.