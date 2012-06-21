Ізраїль став першою країною, яка перемогла коронавірус завдяки швидкій та ефективній кампанії вакцинації

В Ізраїлі закривають останнє відділення в країні, де лікували хворих на коронавірус.

Про це повідомляє ізраїльське видання "ynet.co.il".

Медичний центр "Гілель Яфе", розташований в місті Хадера, вважався одним з найбільш завантажених за кількістю хворих на коронавірус. Відзначається, що раніше тут знаходилося три "коронавірусних" відділення, де завжди був "аншлаг" тих, хто прибуває з діагнозом COVID-19. За інформацією видання, на сьогоднішній день тут знаходиться лише п'ять інфікованих осіб. Їх перевели в спеціальні ізольовані палати в терапевтичних відділеннях.

Відзначається, що ізраїльська влада готова оперативно знову відкрити відділення для хворих COVID-19, якщо буде нових спалах коронавірусу.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль став першою країною, яка перемогла коронавірус завдяки швидкій та ефективній кампанії вакцинації.

За даними на 20 квітня, в Ізраїлі 300 осіб госпіталізовано з коронавірусом, з них 187 – у важкому стані.

