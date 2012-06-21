У Звенигородському будинку-інтернаті для людей похилого віку та інвалідів на Черкащині, де мешкають 330 осіб, для них створюють комфортні умови побуту, прагнуть оточити турботою й увагою. Особливе місце в роботі з мешканцями закладу приділяють працетерапії. Тож люди мають змогу самореалізуватися.
Частина з них працює у швейній майстерні. Тут шиють і ремонтують текстиль для інтернату, одяг, зокрема спеціальну форму для працівників тощо.
Оскільки майстерня потребувала ремонту й оновлення, інтернатівці активно взялися за її реконструкцію. Заклад придбав нові меблі, а з оновленням устаткування допомогли благодійники з Фонду родини Нечитайло.
Тепер в оновленій майстерні працювати дуже зручно, зауважують майстрині. До їхніх послуг три нові промислові швейні машинки, потужний оверлок і парогенератор із праскою.