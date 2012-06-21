Міністерство освіти і науки спільно з проєктом DECIDE, Мінрегіоном і Всеукраїнською асоціацією ОТГ презентували кампанію «Освіта у нових громадах від А до Я», мета якої — допомогти головам та управлінцям новоутворених і реорганізованих громад сформувати ефективну систему управління освітою.

У межах кампанії буде розроблено шість практичних порадників з управління, розвитку і комунікації, відеоінструкції, інфографіки та чек-листи, проведено понад 30 вебінарів і консультативних сесій, зібрано найкращі практики для громад щодо розвитку ефективної системи управління освітою, повідомляє сайт decentralization.gov.ua.

Під час першої онлайн-сесії презентовано порадник із детальною інструкцією, як створити орган управління освітою в громаді за сім кроків і шаблоном типових документів.

«У нових громадах відбувається створення органів управління освітою, а найближчим часом необхідно планувати бюджети, стратегію розвитку освіти. Кампанія «Освіта у нових громадах від А до Я» допоможе управлінцям зробити це легко і швидко», — зазначила заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Заступник міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода наголосив: «П’ять років тому, коли перші громади стали об’єднуватися, не було напрацьованих механізмів і найкращих практик управління освітою на місцях. Але вже зараз новостворені громади мають приклади того, як завдяки реформі з децентралізації поліпшити освіту для громадян».

«Швейцарія підтримує українських партнерів, щоб у кожній громаді діти мали рівний доступ до якісної освіти. На громади покладено велику відповідальність, і ми раді підтримати їх експертно у процесі створення кращої системи освіти на місцях», — зауважила Ніколь Рудер, директорка Швейцарського бюро розвитку і співробітництва в Україні.