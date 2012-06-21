Децентралізація відкриває додаткові фінансові можливості перед об’єднаними територіальними громадами Сумщини, даючи їм змогу зміцнювати власну матеріально-технічну базу. Днями Тростянецька ОТГ через офіційну платформу онлайн-тендерів придбала за 2,1 мільйона гривень новий комфортабельний автобус Ataman А092Н6 українського виробництва на 22 посадкових місця для перевезення пасажирів у межах території громади. Техніка має низьку підлогу, що робить її зручною для людей з інвалідністю, мам із дитячими візочками. А доки автобус проходить реєстрацію, у громаді розробляють маршрут, за яким він курсуватиме. У Чернеччинській ОТГ через систему ProZorro в межах Програми економічного і соціального розвитку Чернеччинської сільської ради на 2019 та 2020—2021 роки придбали установку для ямкового ремонту доріг УЯР-1, яку використовуватимуть на території громади. Незадовільна якість місцевих комунальних доріг спонукає громади братися за розв’язання саме цієї проблеми, роблячи ставку на придбання дорожньої технік.
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