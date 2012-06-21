Під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулася нарада про стан розрахунків населення за житлово-комунальні послуги. Її учасники обговорили шляхи та пропозиції врегулювання ситуації із заборгованістю за ЖКП.

«Необхідно розробити комплексне рішення, яке дасть змогу погасити вже наявну заборгованість. Водночас держава надалі підтримуватиме тих громадян, які не можуть самостійно сплачувати за комунальні послуги», — зазначив Прем’єр.

Денис Шмигаль дав доручення профільним міністерствам опрацювати можливість розширення кола отримувачів субсидій. Провести роботу з інформування населення про можливість отримання такої допомоги і створити інструмент, який дасть змогу споживачам звіряти розрахунки з постачальником.

Глава уряду доручив Мінфіну разом з Міненерго напрацювати механізм розв’язання проблеми протермінованої заборгованості. А Мінрегіону спільно з місцевою владою — провести комунікаційну роботу для запобігання подальшому зростанню боргів за житлово-комунальні послуги.