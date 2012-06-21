У Харківській області заходами оздоровлення планується охопити майже 80 тисяч дітей. Для цього — підготувати понад 700 закладів, які проводитимуть це оздоровлення. Про це повідомила під час наради, присвяченій питанням пожежної безпеки під час весняно-літнього періоду в регіоні та проведенню оздоровчої кампанії, голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична і наголосила, що жодна загроза здоров’ю та безпеці дітей не може поставати під час їх відпочинку у літніх таборах.
Голова ХОДА доручила створити в кожному районі мобільні групи з представників РДА, ДСНС, Держпродспоживслужби та Національної поліції. Ці групи здійснюватимуть моніторинг підготовки та подальшої роботи дитячих закладів охорони здоров’я та відпочинку.
Начальник ГУ ДСНС України в Харківській області Олександр Волобуєв повідомив, що цього року приймати людей на відпочинок планують 90 стаціонарних закладів оздоровлення Харківщини: 27 – дитячих та 63 бази відпочинку.
«Станом на 14 травня 2018 року перевірені 43 заклади відпочинку та оздоровлення (з них – 19 закладів відпочинку та оздоровлення дітей та 24 бази відпочинку), які вже розпочали підготовку до проведення оздоровчої кампанії, – відзначив керівник ГУ ДСНС. – За результатами проведених перевірок керівникам об’єктів вручені акти перевірок та приписи про усунення порушень вимог законодавства для їх обов’язкового виконання. Приписами запропоновано до усунення понад 600 порушень вимог пожежної та техногенної безпеки. За допущені порушення 51 посадову особу притягнуто до адміністративної відповідальності».
На особливому контролі Держпродспоживслужби в Харківській області, на разі, всі заклади відпочинку дітей, включаючи наметові містечка та табори з денним перебуванням. Йдеться про покращення їх матеріально-технічної бази та неухильне виконання пропозицій служби для безпечного оздоровлення дітей. Поки що з 64 пропозицій виконано лише близько 30 відсотків.