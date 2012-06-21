Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Надзвичайна ситуація трапилася в Рубіжному на Луганщині: з гострими болями в животі протягом 17 та 18 червня до лікарні звернулися 27 людей, 22 з них – діти. Усі постраждалі купалися в озері Піщане, і після цього їм стало погано. Причину надзвичайної ситуації з'ясовують правоохоронці.
За словами речника Нацполіції Луганщини Антона Ковальова, наразі там беруть проби води працівники Державної екологічної служби Луганщини та криміналістичної лабораторії поліції.
«Наразі усі хворі перебувають у задовільному стані, життю та здоров'ю дітей нічого не загрожує. Після отримання результатів дослідження, якщо вони будуть негативні, поліція буде виходити з пропозицією до сесії міської ради Рубіжного про закриття пляжів на озері Піщане», – повідомив Антон Ковальов.
Прокуратурою Луганської області взято на контроль хід досудового розслідування кримінального провадження за фактом масового отруєння дітей та дорослих у м. Рубіжне.
Як повідомляє прес-служба відомства, наразі у провадженні виконуються першочергові слідчі дії, направлені на встановлення усіх обставин події та їх причин, а також кількості осіб, що отруїлися. Зокрема, за участі представників ГУ ДСНС у Луганській області, ГУ Держпродспоживслужби в Луганській області, Державної екологічної інспекції в Луганській області та Рубіжанської міської ради оглянуто територію пляжу та відібрано зразки води з озера для аналізу.