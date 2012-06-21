В кінці грудня 2020 роки над Антарктикою закрилася озонова діра, яка восени досягала величезних розмірів. Про це заявила офіційний представник Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) Клер Нюлліс на брифінгу в Женеві.

З середини серпня минулого року діра швидко росла і до 20 вересня досягла вже пікових розмірів. А саме, 24,8 мільйона квадратних кілометрів. Ця площа вміщає територію майже трьох Бразилій. Таких розмірів і глибини озонова діра могла досягти через сильний, стабільний і холоднийполярний вихор, а також з-за дуже низьких температур у стратосфері. Нюлліс зазначила, що вона закрилася пізніше, ніж зазвичай. Таким чином, вона стала «найтривалішою з моменту початку моніторингу озонового шару, що триває вже 40 років.

Фахівці нагадали, що такі ж метеорологічні чинники спровокували появу «рекордної озонової діри над Арктикою в 2020 році». А утворена в 2019 році діра над Антарктикою була «незвично маленькою і нетривалою».

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»