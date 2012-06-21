Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Понад 5,2 тисячі сімей Черкащини одержали цього року пакунки малюка при народженні дитини. Про це розповів директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Руслан Чикало.
Однак асортимент товарів, які містить «бейбі бокс» тепер значно розширився. До його складу з 1 вересня входять більше пелюшок, шкарпетки та слинявчик, гребінець, демісезонний комбінезон-трансформер, багатофункціональний килимок та інші речі, необхідні для малюків та молодих мам.
Управління ООН з обслуговування проектів в Україні здійснює прямі поставки «бейбі боксів» до пологових будинків та відповідних відділень центральних районних лікарень.