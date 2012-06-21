Палата представників Конгресу США у вівторок, 8 грудня, схвалила проєкт військового бюджету на 2021 фінансовий рік (почався 1 жовтня). Про це стало відомо сьогодні, 9 грудня.

У проєкті оборонного бюджету загальним обсягом понад 740 мільярдів доларів передбачено виділення 635,5 мільярда на основні потреби Пентагону, 26,6 мільярда на реалізацію програм національної безпеки через міністерство енергетики і 69 мільярдів на проведення операцій за кордоном. Документ, серед іншого, включає розширення санкцій відносно газопроводів «Північний потік-2» і «Турецький потік», а також обов'язкові рестрикції щодо Анкари в зв'язку з покупкою нею російських зенітно-ракетних систем (ЗРК) С-400. Крім того, на військову допомогу Україні планується виділити 250 мільйонів доларів.

Влітку цього року спочатку контрольована демократами Палата представників, а після республіканська більшість у Сенаті схвалили свої версії військового бюджету на 2021 фінансовий рік. Для узгодження деталей цих документів скликали комісію з представників обох палат. Законодавцями узгоджений документ був представлений минулого тижня. Очікується, що найближчим часом він буде розглянутий Сенатом США. Якщо законопроєкт схвалить верхня палата американського законодавчого органу, він відправиться на підпис президенту США.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»