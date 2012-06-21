Палеонтологи з Університету Сан-Хуана (Аргентина) виявили останки великого динозавра Ingenia prima, який жив понад 200 мільйонів років тому, в пізньому тріасовому періоді. Знахідка показує, що гігантські зауроподи з'явилися набагато раніше, ніж вважалося досі. Про це повідомляється в прес-релізі на сайті Phys.org.
Зауроподами називають велику групу чотириногих травоїдних динозаврів, які, як вважалося, жили в юрський і крейдяний період (200-85 мільйонів років тому). Для цих ящурів характерні великі розміри тіла, довга шия і відносно невелика голова, хоча зустрічалися і карликові види. Типовими представниками були діплодоки, брахіозаври і апатозаври (раніше звані бронтозаврами).
Новий вид був знайдений в провінції Сан-Хуан, в 1100 кілометрах на захід від Буенос-Айреса. Рештками виявилися кілька хребців шиї і хвоста, а також кістки кінцівок. За оцінками, ящір був втричі більшим за найбільших відомих динозаврів тріасового періоду, що свідчить про те, що гігантизм у цієї групи тварин виник раніше, ніж передбачалося. Палеонтологи вважали, що великі зауроподи виникли 180 мільйонів років тому.
На думку вчених, Ingenia prima був одним з перших динозаврів, які мали великі розміри тіла. Аналіз скам'янілостей показав, що він накопичував кісткову тканину швидше, ніж інші гігантські види, що жили в Аргентині. Тварина росла швидко і могло досягти 8-10 метрів у висоту. Крім того, знайдена особина мала б важити понад 10 тонн з урахуванням того, що її кістки мали повітряні порожнини, що значно зменшувало вагу тіла.