Палеонтологи вивчили ізотопний і мінеральний склад кількох уламків метеорита 2008 TC3, що впав на територію Судану в жовтні 2008 року. Вони поділилися результатами цього дослідження.

За словами вчених, у Сонячній системі може знаходитися ще один великий астероїд, розмір якого можна порівняти з Церерою, йдеться на сайті Nature Astronomy. Науковці пояснили, що між орбітами Марса і Юпітера розташований так званий головний пояс астероїдів – скупчення небесних тіл, розмір яких починається від 1 кілометра. Всього, згідно з різними оцінками, таких об'єктів від 1,1 до 1,9 мільйона. Найбільшим з об'єктів головного пояса є мала планета Церера діаметром майже 950 кілоетрів.

Більш дрібні об'єкти з аналогічним складом можуть обертатися навколо безлічі астероїдів у головному поясі. Астрономи припускають, що ці менш великі тіла утворилися в результаті зіткнень з іншими великими астероїдами.

Уламки, що виникли в результаті таких подій, часто падають на Землю. Вони стають причиною метеорних дощів, завдяки яким вчені-планетологи можуть вивчати склад і історію склад батьківських об'єктів, не відправляючи космічні апарати за межі Землі.

За результатами нової наукової роботи, Вікторії Гамільтон з Південно-Західного дослідницького інституту (США) і її колеги виявили, що усередині Сонячної системи є як мінімум ще один великий астероїд. До такого висновку привело дослідження уламків метеорита 2008 TC3, що впав у Судан. Астрономи помітили його за кілька днів до входу в атмосферу і завдяки цьому детально розрахували траєкторію падіння метеорита небесного тіла.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»