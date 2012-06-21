У Мексиці група палеонтологів виявила скам'янілість незвичайної істоти – акули, що жила в мезозойську еру. Вона мала довгі грудні плавці, схожі на орлині крила. Ці дивовижні тварини відносяться до крейдяного періоду, коли відбулося масове вимирання динозаврів. Її рештки знайшли в вапнякових пластах, яким 93 мільйони років.

Скам’янілі рештки прекрасно збереглися, що дозволило вченим з великою точністю відновити зовнішній вигляд акули. Розмах плавників стародавньої мешканки морів становив майже два метри, і понад півтора метра була її довжина.

Публікація про це дослідження з'явилася в Science. Палеонтологи стверджують, що акула не відрізнялася великою швидкістю. Їй доводилося задовольнятися планктоном. Вона збирала свою їжу у воді, плаваючи з відкритим ротом.

Невідомий раніше вид отримав назву Aquilolamna milarcae. Цей еволюційний шлях виявився тупиковим, так як в кінці крейдяного періоду орлині акули, як і багато інших тварин, зникли з нашої планети.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»