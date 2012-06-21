Досі невідомий науці крихітний слід стегозавра, залишений дитинчам доісторичного ящура, виявили палеонтологи з Китайського університету геологічних наук у провінції Синьцзян. Про це вони розповіли в статті в журналі Palaios.

Раніше вже було відомо, що стегозаври жили в цьому районі, але вчені знаходили в основному сліди дорослих тварин та їх скелети. Тепер вони натрапили на відбиток трипалої ступні всього 5,7 см у довжину, що належав, як видно, дитинчаті стегозавра розміром з кішку.

Точний вид стегозавра встановити проблематично. Однак дослідникам вдалося з'ясувати, що малюк стегозавра міг ходити не так, як дорослі його родичі. Дорослі особини ходили на чотирьох лапах, але опускали п'яту на землю, як люди, через що їх сліди виглядають подовженими. Дитинча ж, судячи по відбитку, пересувався з піднятою п'ятою, як птах або кіт. Ймовірно, малюки переміщався легше і був спритнішим, ніж дорослі особини, але сказати це напевно лише по одному відбитку лапи неможливо.

Невідомо, чому збереглося так мало слідів дитинчат, відзначають вчені. Можливо, відбитки їхніх лап затоптували більш дорослі особини, або ж динозаври дуже швидко росли і не встигали залишити багато слідів, поки були маленькими. Або ж грунт на територіях, де росли малюки, просто не був придатним для збереження відбитків.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»