77 років тому, коли розпочалася війна між нацистською Німеччиною та Радянським Союзом, у перші її дні в тюрмах Західної України НКВС закатував десятки тисяч українських патріотів. Лише в поселенні Саліна, що біля міста Добромиль Старосамбірського району, енкаведисти замордували та скинули в місцеву соляну шахту понад три тисячі в’язнів Перемишльської тюрми, жителів округу Перемишля, Нижанкович, Добромиля.
Уже майже 30 років останньої неділі червня тут вшановують їхню пам’ять. На соляному шибі, куди скидали вбитих ув’язнених, встановили пам’ятний знак жертвам НКВС. Біля нього відправили панахиду по невинно убієнних. «Україна буде незалежна лише тоді, коли перебуватиме у Європейському співтоваристві, — зазначив, зокрема, голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка. — Це гарантія того, що такі трагедії, як у Саліні, не повторяться ніколи. Мусимо приходити в такі місця, щоб розуміти та відрізняти правду від брехні, біле від чорного».
Узагалі заходи в Добромилі, за інформацією прес-служби ОДА, розпочалися поминальною панахидою під стінами колишньої тюрми НКВС у цьому місті. Відтак її учасники пройшли пішою ходою до урочища Саліна, поклавши дорогою квіти до могили жертв НКВС у Добромильській тюрмі на міському цвинтарі.
Традиційне віче вшанування пам’яті політичних в’язнів, яких замордували енкаведисти в тюрмах у червні 1941 року, відбулося й у Львові біля меморіалу жертвам комуністичних злочинів. Участь у заході взяли представники влади та громадськість.