Надійшла печальна звістка: не стало Івана Пилиповича Ющука. Український мовознавець, літературознавець, дослідник Голодомору, перекладач, громадський діяч. Автор понад 30 підручників з рідної мови для школярів і студентів. На них виросло кілька поколінь фахівців — журналістів і філологів.

Він вів радіопрограму на каналі «Культура» «Як ми говоримо» з культури мовлення і захисту української мови. Був одним із засновників Товариства української мови, беззмінним членом правління ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка, перекладав із сербської, хорватської, лужицької, словенської мов. Заслужений діяч науки і техніки, професор, лауреат премій імені Бориса Грінченка, Івана Огієнка, Дмитра Нитченка. Член Національної спілки письменників. Його публікації в газетах, серед яких і наша, були аргументованими, переконливими, послідовними. Завдяки вдумливому слову Івана Пилиповича до лав опору зросійщенню долучилися тисячі учнів, студентів, учителів і викладачів.

Це була світла і мудра людина. Совість українства. Наш учитель і наставник, виховник молодого покоління.

Сумуємо разом із тими, хто знав і любив Івана Пилиповича. Поділяємо біль його близьких.

Сотворімо Вічную пам’ять праведникові і служителеві української мови.

Колектив газети

«Урядовий кур’єр»