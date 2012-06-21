На його виготовлення університет Вінчестера витратив 33 тисячі доларів. Студенти заявили, що це не найефективніший витрачання коштів у період пандемії.

Але керівництво вузу вважає інакше. «Грета, не дивлячись на труднощі в житті, стала головною екоактивісткою в світі. Сподіваємося, що її пам’ятник допоможе надихнути наше співтовариство, нагадавши нам, що ми можемо змінювати світ на краще», – йдеться в заяві. Автор бронзової скульптури – британка Крістін Чарльзворт.

Пам'ятник – досить точне зображення активістки, яка стоїть, простягнувши руку до глядачів, як ніби щось розповідає. Монумент вирішили встановити на території університету Вінчестера не випадково. Це навчальний заклад славиться своїми екологічними ініціативами.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»