Світова економіка відновлюється швидше, ніж очікували, але ризики все ще залишаються, наприклад, поширення нових штамів коронавірусу. У січні прогнозували зростання світової економіки 2021 року на рівні 5,5%. Однак з’являються перспективи прискореного відновлення завдяки додатковому бюджетному стимулюванню, особливо у США, і перспективам масштабної вакцинації.

Однак відновлення глобальної економіки було неповним і нерівномірним, бо ВВП в більшості країн залишається істотно нижчим за докризові показники, пояснює перший заступник голови Міжнародного валютного фонду Джеффрі Окамото. Тобто розрив між розвиненими економіками й тими, що розвиваються, зростає.

Сукупний дохід на душу населення у країнах з ринковою економікою і в країнах, що розвиваються, крім Китаю, у 2020—2022 роках буде на 22% нижчим. Це призведе до того, що з початку пандемії за межею бідності опиняться майже 90 мільйонів осіб.

«Країни з низьким рівнем доходу можуть не побачити масштабної вакцинації до 2022 року, тому пандемія закінчиться тоді, коли закінчиться для всіх», — цитує УНІАН слова фахівця.