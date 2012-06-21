Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»

У деяких містах і селах України, приміром, у Вінниці, місцева влада вирішила у зв’язку з пандемією не встановлювати головної ялинки, а всі новорічні святкування перевести в онлайн-формат. У Золотоноші на Черкащині підготовка до свят також змінила традиційний формат. Правда, відкриють міську ялинку на площі Героїв Майдану, як і раніше, 19 грудня, але без масових розважальних заходів.

Оскільки недавно до територіальної громади міста приєдналися 5 сільських рад з 11 населеними пунктами, разом із їхніми представниками попередньо визначили села, де будуть встановлені новорічні ялинки. Приміром, дві зелені красуні з’являться у центрі сіл Крупське та Щербинівка. У Деньгах, Кропивні, Коробівці та Благодатному такі ялинки вже ростуть, тому їх просто прикрасять іграшками і гірляндами.

Про відкриття святкових красунь сповістять засвічені вогні, біля них цього разу не збиратимуться ні діти, ні дорослі, там не водитимуть хороводи й не вручатимуть подарунки. Проте категорійним дітям все ж передадуть різдвяні презенти. Для цього виділено кошти з міського бюджету.

Подібним чином готуються відзначати Новоріччя й у кількох інших територіальних громадах краю.