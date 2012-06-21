Папа Римський Франциск завершив свій візит до Іраку, вилетівши літаком із Багдада до Рима.

За інформацією Радіо Свобода, під час візиту понтифік відвідав охоплені конфліктом міста і зустрівся з мусульманськими та християнськими лідерами.

Під час першого в історії глави Римо-католицької церкви візиту до Іраку, Папа Франциск відвідав чотири міста, зокрема, Мосул, що раніше був «фортецею» угруповання «Ісламська держава». Під час спілкування з іракцями Папа заявив, що «мир потужніший за війну».

Понтифік також провів зустріч із найвищим іракським мусульманським священнослужителем - верховним аятолою Іраку Алі аль-Сістані.

«Прошу всіх вас, дорогі браття й сестри, спільно в єдності трудитися задля майбутнього миру та процвітання, яке нікого не залишатиме позаду й нікого не дискримінуватиме... Особливо молюся за те, щоби члени різних релігійних спільнот, разом з усіма людьми доброї волі, співпрацювали у зміцненні уз братерства й солідарності в служінні добру та мирові», – цитує слова Папи Франциска під час меси в Ербілі VaticanNews.

Візит до Іраку – це 33-я апостольська подорож Папи Римського Франциска.

Напередодні поїздки Папі та членам його делегації зробили вакцинацію проти COVID-19.