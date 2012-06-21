Папа Римський Франциск прийняв рішення зменшити зарплату кардиналам і працівникам Святого престолу. У посланні, яке було розміщено на сайті служби друку Ватикану, уточнено, що оклади скорочують через складну економічну ситуацію, спричинену пандемією коронавірусної хвороби.

Із 1 квітня 2021 року утримання кардиналів скоротять на 10%, інших керівних сановників — на 8%, нижчих співробітників, священнослужителів і ченців — на 3%. До 2023-го призупинять підвищення зарплат деяких категорій службовців — раніше оклади підвищували щодва роки. Так планують зберегти робочі місця.

З 15 березня в десяти областях Італії, які перейшли в «червону» зону, чинні жорстікіші обмеження у зв’язку з новим спалахом захворюваності на COVID-19. У «червоних» регіонах людям забороняють виходити з дому без нагальної потреби, там закрито всі торговельні об’єкти, крім продовольчих магазинів і аптек.

Нагадаємо, що 84-річний понтифік 13 січня зробив собі щеплення від коронавірусу. Він обрав препарат компанії Pfizer. Пізніше Папа заявив, що можливий новий всесвітній потоп. Глава католицької церкви впевнений, що попередній потоп, описаний в Біблії, — не міф, а причиною наступного може стати глобальне потепління. Воно призведе до підвищення температури і танення льодовиків.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»