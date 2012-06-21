Унікальність обласного свята вишиванок у Старобільську на Луганщині цього року полягала навіть не в масовості заходу, а в його об’єднанні із Днями Європи. Школярі у традиційних для краю вишиванках, де панує поєднання червоного з блакитним (вони символізують єдність і сполучуваність протилежних стихій — вогню й води, а червоний колір в орнаменті означає кров, яку проливали хоробрі українські воїні в битвах за свій народ, а синій — це мрія про краще майбутнє) несли прапори країн Європейського Союзу.
Велику зону міських вулиць було відведено для творчості — тут організували майстер-класи: створення ляльок-мотанок, оригінальних вишивок і плетіння косичок. Діти малювали та розфарбовували знакові пам’ятки європейських країн, зображення яких можна було побачити у спеціальній фотозоні.
Вишиванкова хода освятила вулиці всіх міст та селищ української частини Луганщини, а в пологових відділеннях області медики приєдналися до акції «Справжній українець починається з першої вишиванки», тож кожен малюк отримав перший у житті подарунок — вишиту сорочку на щастя й долю.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»