Верховна Рада вчора ухвалила зміни до Закону «Про запобігання корупції» щодо відновлення інституційного механізму запобігання корупції (№4470). За це проголосували 300 народних депутатів із 352, зареєстрованих у сесійній залі. Закон відновлює ті повноваження НАЗК, щодо яких Конституційний суд не навів правової позиції стосовно їх неконституційності, встановлює особливості здійснення антикорупційних заходів щодо суддів, повідомляє УНІАН.

А за Закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення особливостей складення протоколу про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 172-4-172-9 та 188-46, 212-15 стосовно судді, судді Конституційного суду України» №4471 проголосував 321 народний обранець. Повноваження складати протоколи про такі порушення покладено відтепер на голову НАЗК або його заступника. А направлення протоколу до суду здійснюють у визначеному законом порядку, про складання таких протоколів інформують відповідно Вищу раду правосуддя або голову Конституційного суду.