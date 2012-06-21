Парламент Туреччини схвалив указ президента республіки Реджепа Тайіпа Ердогана про відправку військових підрозділів в Азербайджан. Про це у вівторок, 17 листопада, повідомляє турецький телеканал NTV.
За його даними, указ глави держави зустрів схвалення депутатів правлячої Партії справедливості і розвитку, основної опозиційної Народно-республіканської партії, Партії націоналістичної єдності і «Хорошої партії».
Розпорядження голови держави передбачає відправку військовослужбовців ЗС Туреччини в Азербайджан терміном на один рік.
Напередодні агентство Anadolu повідомило, що Ердоган направив в парламент країни проєкт указу про відправку турецьких військових в Азербайджан.
У тексті документа говориться, що відправка військових у цю країну передбачена проханням Баку і угодою з Росією про створення спільного центру з моніторингу за дотриманням миру в Карабасі.
9 листопада Вірменія і Азербайджан за посередництва Росії підписали угоду про припинення бойових дій в самопроголошеній Нагірно-Карабахської Республіки (НКР). У рамках угоди військові Вірменії та Азербайджану залишилися на вже зайнятих позиціях, а Єреван зобов'язався передати Баку контроль над кількома районами. Документ передбачає і повернення біженців в НКР.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»