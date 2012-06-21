Парламентська асамблея Ради Європи під час літньої сесії обговорить долю українських політв’язнів у Росії. Таке рішення Бюро асамблеї ухвалило в перший день сесії у Страсбурзі. Термінові дебати «Загроза здоров’ю та життю українських в’язнів у Російській Федерації та окупованому Криму» відбудуться вранці в четвер, про що повідомив голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв на своїй сторінці у Facebook.
У перший день сесії депутати також обрали нового президента ПАРЄ, оскільки італійський соціаліст Мікаеле Ніколетті, який досі очолював асамблею, програв парламентські вибори в Італії і вже не входить до складу національної делегації. Новим президентом ПАРЄ стала соратниця Ніколетті по партії Ліліан Морі-Паск’є (Швейцарія).
Також на порядку денному літньої сесії — обговорення резолюції про захист прав громадських активістів та обмеження діяльності неурядових організацій у деяких країнах-членах РЄ. Крім того, депутати ПАРЄ заслухають доповідь щодо переслідування представників ЛГБТ у Чечні.